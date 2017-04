La Russie retire la moitié de ses avions de la base aérienne de Hmeimim en Syrie

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Ministère russe de la Défense: le ciel syrien totalement contrôlé par la Russie

Suite à la diminution du nombre de terroristes en Syrie, la Russie a pris la décision de réduire le nombre de ses avions situés sur la base de Hmeimim, a déclaré le général Sergueï Roudskoï, lors de la conférence « La sécurité européenne: perspectives et tendances » qui se tient les 26 et 27 avril à Moscou.

« Le nombre de groupes terroristes en Syrie a diminué, ce qui nous a permis de retirer près de la moitié des avions basés sur l'aérodrome de Hmeimim » — a-t-il indiqué.

Il a également fait savoir que depuis le début de l'opération militaire en Syrie, les Forces aérospatiales russes ont fait plus de 23 000 sorties et ont effectué 77 000 frappes aériennes sur des positions des djihadistes, ce qui dépasse de quatre fois le nombre de frappes effectuées par la coalition occidentale anti-Daech menée par les États-Unis.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Les USA ont demandé à la Russie de rétablir la coopération dans le ciel syrien

Au total, au cours d'une opération mise en place sur le territoire syrien par la Fédération de Russie, le gouvernement a repris le contrôle sur 695 localités et sur plus de 14 000 km carrés de territoire, permettant ainsi à près de 108 000 de réfugiés de regagner leurs domiciles.

