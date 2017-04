Sur décision de Trump, la Pologne ne touchera plus 3 M USD d’assistance US par an

Selon le site polonais Onet.pl qui se réfère à la revue « Foreign Policy », le chapitre sur l'assistance financière à la Pologne a été retiré du budget américain. Le docteur en économie de l'Académie Leon Koźmiński de Varsovie, Grzegorz Malinowski, donne à Sputnik sa vision de cette démarche du Président des États-Unis Donald Trump.

« Trump est avant tout républicain, et son slogan électoral était par ailleurs "L'Amérique avant tout !". C'est pourquoi sa politique de réduction de l'aide financière à d'autres pays n'est guère étonnante. […] Les pertes de la Pologne n'approcheront que trois millions de dollars, ce qui n'est pas du tout important pour un tel pays, alors que pour l'Ukraine dans son actuelle situation économique, la perte du quota de quelque 400 millions de dollars est un coup très grave », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de relever qu'en diminuant leur assistance financière à d'autres pays, les États-Unis se privaient d'importants instruments d'influence et perdaient les sympathies et le soutien de leurs amis.

« Une telle démarche américaine me surprend et ce, d'autant plus qu'il ne s'agit pas tellement des sommes concrètes, mais plutôt d'un symbole. Nous percevons quelques nouveaux symboles dans la politique des États-Unis », a estimé M. Malinowski.

Évoquant la présence des soldats de l'Otan sur le territoire de la Pologne, l'interlocuteur de Sputnik a déclaré que pour une partie des Polonais, c'était positif, alors que pour d'autres, cela n'avait rien d'utile ni de rationnel.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Varsovie va dépenser tout son budget militaire annuel pour des missiles américains

« Chez nous, beaucoup estiment que la Pologne mène une politique de soumission envers les États-Unis, qu'elle manque de courage. […] Il est vrai que notre gouvernement est critiqué pour le manque d'indépendance et […] l'incapacité de développer à la fois des relations mutuellement avantageuses avec la Russie et avec les États-Unis, en défendant plus énergiquement ses intérêts nationaux sur la scène internationale », a constaté M. Malinowski.

