Pyongyang: la Corée à deux doigts d’une guerre nucléaire à cause des USA

Le déploiement de missiles THAAD, élément du bouclier antimissile américain, sur le sol sud-coréen, pourrait provoquer une guerre nucléaire dans la région, où la situation est déjà assez tendue, a fait savoir mercredi la Corée du Nord à la veille de la réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur la situation autour de la péninsule coréenne prévue pour vendredi.

« Il est de notoriété publique que les États-Unis placent la péninsule de Corée au bord d'une guerre nucléaire », lit-on dans une déclaration de la représentation nord-coréenne.

© AFP 2017 STR Le déploiement du THAAD en Corée du Sud sape la stabilité de la région, selon Pékin

Le déploiement par l'administration de Donald Trump de forces armées dans la région « n'intimidera jamais la Corée du Nord », selon le document.

L'intensification des essais de missiles nord-coréens a contribué ces derniers mois à l'aggravation des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le Président américain Donald Trump s'est dit déterminé à régler — seul, s'il le faut — la question nord-coréenne. Washington a dépêché le porte-avions USS Carl Vinson et son escorte au large de la péninsule coréenne. Il devrait y arriver d'ici la fin de la semaine.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov a déclaré mercredi que Moscou avait l'intention de condamner les manœuvres militaires américaines dans la péninsule coréenne lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'Onu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »