Hama: 7.000 djihadistes éliminés dans les derniers combats

Selon le chef de l'état-major Sergueï Roudskoï, lors des combats entre les militaires syriens et les terroristes, ces derniers ont perdu environ 7 000 personnes dans la province de Hama, dans le centre-ouest du pays.

« Grâce à l'abnégation des troupes gouvernementales et le soutien des forces aérospatiales russes, la situation aux alentours de la ville syrienne de Hama est devenue stable. Maintenant les djihadistes sont repoussés à plus de 15 kilomètres de Hama. Après de féroces combats les pertes parmi les terroristes ont s'élèvent à plus de 7 000 personnes », a-t-il précisé.

Plus tôt, il avait été annoncé que l'armée syrienne avait repris sous son contrôle 80 % de la province de Hama.

Dimanche, les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la localité de Khalfaya, principal fief des terroristes dans le nord de cette province.

