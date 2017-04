Des armes «made in Daesh» testées à Mossoul

Les terroristes de Daech testent de nouvelles armes qu'ils fabriquent eux-mêmes aux environs de la ville irakienne de Mossoul, a annoncé mercredi l'ONG britannique Conflict Armament Research (CAR).

© REUTERS/ Goran Tomasevic Des djihadistes déguisés exécutent une quinzaine de civils à Mossoul

Il s'agit de charges explosives qui « peuvent être tirées par des lance-roquettes portatifs de fabrication artisanales ou larguées par des drones », ou peuvent jouer le rôle de grenades à main.

Selon l'ONG, les terroristes disposent d'un système centralisé de conception et de production d'armes.

Les membres de Daech organisent en outre des tests qui leur permettent d'améliorer la performance des armes. Cela leur garantit une certaine indépendance des fournisseurs d'armes étrangers et d'augmenter leur prestige en créant des armes « made in Daesh », d'après les experts.

En décembre dernier, le groupe CAR a annoncé que Daech avait testé des armes à grande échelle à Mossoul et dans ses environs. Selon les experts, les terroristes avaient acheté des pièces détachées pour ces armes en Turquie.

