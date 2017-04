Monténégro: la bataille pour et contre l’Otan continue

Vendredi 28 avril, Milo Djukanovic et son équipe voteront pour l'adhésion du Monténégro à l'Otan, bien que, selon les sondages, une majorité de Monténégrins ne le veuillent pas, et le Front démocratique (FD) envisage des actions de protestation, a déclaré à Sputnik le politologue serbe Aleksandar Pavic.

« Je ne sais pas si je suis en mesure de juger à quel point le Monténégro sera divisé après le 28 avril, mais une chose est claire : il y aura d'un côté le pouvoir et ses satellites et, de l'autre l'opposition », a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Il reconnaît toutefois que l'opposition monténégrine est aujourd'hui divisée et mal organisée, mais espère que tous les ponts ne sont pas brûlés et que les opposants pourront finalement se réconcilier.

« Mais même si le parlement monténégrin vote pour l'adhésion du pays à l'Otan, ce sera une décision instable et provisoire. Nous avons déjà entendu l'opposition déclarer que le pouvoir futur aura le droit de la révoquer via ce même parlement », a poursuivi M. Pavic.

Et de conclure que l'adhésion à l'Otan serait perçue comme illégitime.

Cette future adhésion divise le petit pays de 620 000 habitants, où l'opposition réclame un référendum sur la question. En 2015, de violentes manifestations avaient éclaté pour contester cette décision de l'ancien Premier ministre Milo Djukanovic.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »