Merkel dévoile les plans de l’UE pour repenser son expérience frontalière

L'instauration d'un registre unique européen chargé de fixer les données sur toutes les personnes qui pénètrent dans l'Union européenne et en sortent est en cours, indique la chancelière fédérale allemande Angela Merkel.

La chancelière a tenu un discours au congrès sur le thème de la sécurité intérieure organisé par le groupe de l'Union chrétienne-démocrate et de l'Union chrétienne-sociale au Bundestag.

« Nous avons créé un espace de liberté, soi-disant l'espace Schengen, où nous pouvons circuler librement, qui est marqué par les échanges commerciaux et les échanges de services libres, nous nous dirigeons vers le marché intérieur digital, […] mais l'espace de liberté et de sécurité a ses limites », a déclaré la chancelière fédérale allemande.

Selon Angela Merkel, si les limites imposées par les demandes au sein de l'espace Schengen ne correspondent plus aux frontières nationales, les pays doivent apprendre à défendre leurs frontières extérieures.

