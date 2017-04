Les Japonais achètent massivement des bunkers antiatomiques

© Flickr/ damian entwistle Il a monté la garde 40 ans devant un bunker top-secret oublié

Les ventes d'abris antiatomiques et de purificateurs d'air antiradiation ont grimpé ces dernières semaines au Japon, en pleine escalade des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis.

Une petite société spécialisée dans la construction d'abris — sous les domiciles de particuliers généralement — a enregistré huit commandes en avril, alors qu'elle en prend d'ordinaire six par an.

Cette entreprise de Kobé, Oribe Seiki Seisakusho, a également vendu tout son stock de purificateurs d'air fabriqués en Suisse, censés protéger des radiations et des gaz toxiques. Cinquante se sont écoulés, et Nobuko Oribe, le directeur, espère en recevoir davantage.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a jugé possible, mi-avril devant le Parlement, que la Corée du Nord « ait déjà la capacité d'équiper ses têtes de missile de gaz sarin ».

La Corée du Nord a tiré des missiles avec une fréquence accrue ces derniers mois. Le mois dernier, trois missiles sont tombés en mer dans la zone économique exclusive du Japon, à quelque 300-350 km de la côte de la préfecture d'Akita (nord).

Le gouvernement japonais a donné instruction vendredi aux autorités locales d'organiser des exercices d'évacuation en cas d'attaque de missile, accentuant encore le sentiment d'urgence parmi la population.

La Corée du Nord a menacé dimanche de couler le porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Carl Vinson, alors que deux contre-torpilleurs japonais ont entamé un exercice militaire avec le groupe aéronaval dans l'ouest du Pacifique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »