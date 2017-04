Steven Seagal, «complice des terroristes», selon un site ukrainien

© Sputnik. Alexei Nikolsky Steven Seagal reçoit son passeport russe et se la joue mannequin de cire

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation L’armée russe redémarre le système de missiles en Crimée qui atteint une cible

Suite à sa visite en Crimée, l'acteur hollywoodien Steven Seagal est devenu persona non grata en Ukraine, son « profil personnel » figurant désormais sur le site Myrotvorets , relatent les médias russes.Il est à noter que, hormis une visite illicite en Crimée et un « passage illégal des frontières ukrainiennes », l'acteur est accusé d'avoir nié « l'agression russe et l'annexion de la péninsule par la Russie », ce que confirmeraient des liens vers plusieurs sites d'actualités russes et les photos de son récent « voyage » en Crimée.Pour rappel, le site et l'ONG éponyme Myrotvorets se positionnent comme un « centre de recherche visant à recenser tout délit portant atteinte à la sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à l'humanité et au droit international public ». En outre, il donne accès à des « informations destinées aux autorités judiciaires et aux services spéciaux concernant certains groupes terroristes pro-russes, des séparatistes, des mercenaires, des criminels de guerre et des assassins ».La Crimée est redevenue russe suite au référendum du 16 mars 2014, au cours duquel plus de 96 % des habitants de la péninsule se sont prononcés pour la réunification avec la Russie. Cette consultation populaire a été organisée après le coup d'État de février 2014 en Ukraine, quand des politiques solidaires des forces nationalistes, y compris russophobes, sont arrivés au pouvoir à Kiev.L'Occident, qui ne reconnaît pas les résultats du référendum criméen, a adopté des sanctions économiques contre la Russie. Moscou a déclaré à maintes reprises que le référendum s'était tenu conformément aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies.

