Zakharova sur Trump: «Il vient de commencer, donnez-lui sa chance»

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré que les relations entre Moscou et Washington étaient à un bas niveau. Elle exhorte néanmoins à donner sa chance à Donald Trump de les améliorer.

« Oui, je suis d'accord, le niveau est absolument bas. Nous avons fait tant de déclarations à ce sujet qu'il nous faut trouver un moyen d'améliorer nos relations, au profit de nos peuples et dans l'intérêt des entreprises, de l'économie, de la politique », a déclaré Maria Zakharov dans une interview accordée à Yahoo Global News.

Selon la porte-parole, la situation actuelle s'explique par la politique de l'ancien Président Barack Obama, tandis que commentant la coopération entre les deux pays sous l'administration Trump, elle a déclaré: « Autant que je sache, il vient de commencer. Donnez-lui sa chance. »

Récemment le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a caractérisé les relations actuelles de Moscou et Washington par le mot « attente ». D'après lui, pour l'instant ces relations se développent par inertie car des fonctionnaires de l'équipe de l'ex-président américain Barack Obama occupent encore leurs postes.

En même temps, Sergueï Lavrov a souligné que lui et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson arrivent à dialoguer et a remarqué qu'il avait toujours des relations qu'on ne pouvait qualifier d'« amicales, mais du moins bonnes » avec tous les secrétaires d'État.

