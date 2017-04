Les USA réalisent un tir de missile balistique sur fond de tension avec Pyongyang

© Sputnik. Ilya Pitalev Pyongyang mettrait 5 à 6 ans pour construire un missile capable d’atteindre les USA

Les États-Unis ont mené avec succès un test de son missile balistique intercontinental Minuteman III, qui est le fer de lance des forces nucléaires stratégiques du pays, a annoncé le service de presse de l'Armée de l'Air américain.

Le tir a été effectué dans la nuit du 26 au 27 avril depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Selon l'armée américaine, « l'ogive du missile a atteint le polygone sur l'atoll de Kwajalein (Îles Marshall) à près de 4 200 milles du lieu du lancement ». Le tir a été supervisé par les unités du Wyoming, du Montana et du Nebraska de l'Armée de l'Air américaine.

Le Minuteman III est capable de couvrir une distance de 12 000 kilomètres. Au total, les États-Unis disposent de 450 missiles de ce type déployés dans les bases du Wyoming, du Dakota du Nord et du Montana. Un porte-parole de l'Air Force Global Strike Command a déclaré qu'il s'agissait d'un essai prévu il y a un an et qui n'était pas lié à la situation autour de la Corée du Nord.

La tension autour de la péninsule coréenne s'est accrue ces derniers mois suite aux essais de missiles nord-coréens et aux bruits annonçant un nouveau test nucléaire. Washington a déclaré qu'il n'excluait pas une action militaire contre la Corée du Nord, annonçant toutefois se concentrer sur les pressions économiques sur Pyongyang.

