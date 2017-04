Le Venezuela décidé à se retirer de l'Organisation des États américains

Les autorités vénézuéliennes veulent quitter sans délais l'Organisation des Etats américains (OEA), annonce l'agence Associated Press.

Selon l'agence, le secrétaire général de l'OEA est un des critiques les plus virulents du Président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le Venezuela va quitter l'Organisation des États américains (OEA) en guise de protestation contre ce qui est décrit comme une campagne contre le pays menée par l'institution basée à Washington, a déclaré mercredi à la télévision la ministre des Affaires étrangères Delcy Rodriguez.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Au Venezuela, les violences ont déjà fait 26 morts

Mardi, Caracas avait brandi la menace d'un retrait de l'OEA en cas de convocation par cette instance d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de ses membres pour discuter du pays, en proie à de violents troubles politiques. Cela fait des mois que le gouvernement de Nicolas Maduro et l'OEA s'affrontent, le secrétaire général de cette dernière, Luis Almagro, ayant estimé que l'appartenance du Venezuela à l'OEA devait être suspendue si le pays n'organisait pas « aussi rapidement que possible » des élections générales.

La sortie de l'OEA suppose un processus de deux ans, mais, selon la chef de la diplomatie vénézuélienne, son pays va immédiatement quitter l'Organisation.

Selon différentes estimations, le Venezuela doit à l'OEA près de 10,5 millions de dollars de cotisations, écrit Associated Press.

Depuis la création de l'OEA, aucun pays n'a quitté cette Organisation.

Le Venezuela est secoué, depuis le 1er avril, par une vague de manifestations de l'opposition libérale, majoritaire au parlement depuis fin 2015, qui exige le départ du Président socialiste Nicolas Maduro, à la tête de ce pays pétrolier en pleine crise politique et économique.

Les défilés des opposants tournent souvent à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, qui échangent tirs de gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc contre jets de pierres et cocktails Molotov.

