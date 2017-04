Trump songe à dissoudre la Cour de San Francisco qui a bloqué ses décrets anti-migratoires

Dans une interview accordée au journal The Washington Examiner, Donald Trump a déclaré qu'il étudiait actuellement la possibilité de dissoudre la Cour d'appel du neuvième circuit de San Francisco après que cette dernière a bloqué son nouveau décret menaçant de geler les fonds fédéraux versés aux « villes sanctuaires » qui protègent les immigrants en situation irrégulière.

À en croire le Président, « nombreux sont ceux qui veulent dissoudre la Cour ». Il est d'avis que la rhétorique de ses décrets est à la portée d'«étudiants de première année », mais non à celle des juges, qui « n'y portent pas même attention ». Si bien qu'il y a des gens dans le pays qui « se croient permis de commettre des crimes ».

« J'examine actuellement cette possibilité (de dissoudre la Cour, ndlr) », a-t-il confié aux journalistes.

© AFP 2017 JIM WATSON Maison-Blanche: la Cour est devenue «dingue» en bloquant un (autre) décret de Trump

D'ailleurs, le Président Donald Trump a qualifié de « ridicule » la décision du juge William Orrick de suspendre en grande partie l'application du décret présidentiel visant à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à sa politique anti-immigration, assurant vouloir porter l'affaire devant la Cour Suprême.

Cette décision « erronée est un cadeau fait aux gangs criminels et aux milieux des cartels dans notre pays » et constitue « un exemple supplémentaire d'un dépassement flagrant » des fonctions d'un seul juge qui conduit à « miner la confiance dans notre système juridique », avait ajouté la Maison-Blanche.

