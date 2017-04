L'État hebreu plus inquiet des troupes iraniennes à ses frontières que de Daesh

Le ministre israélien du Renseignement Yisrael Katz a déclaré qu'il voulait obtenir la « compréhension » de la partie américaine sur l'inadmissibilité de la présence militaire de l'Iran en Syrie, annonce l'agence Reuters.

« Je voudrais obtenir une entente, un accord entre les États-Unis et Israël qui empêcherait l'Iran d'avoir en permanence ses troupes en Syrie, qu'il s'agisse de troupes terrestres, aériennes ou de la marine », a indiqué le ministre dans une interview accordée à l'agence, soulignant que ce problème devait figurer dans n'importe quel accord international sur le règlement du conflit en Syrie.

En visite à Washington, le chef du renseignement israélien a également annoncé qu'il voulait, lors de ses entretiens avec les fonctionnaires de la Maison-Blanche et les législateurs américains, promouvoir l'idée de nouvelles sanctions contre l'Iran et le mouvement libanais Hezbollah.

Lors du conflit syrien, l'Iran et ses alliés, dont le mouvement chiite du Hezbollah, soutiennent le Président Bachar el-Assad. Les autorités de l'État israélien qualifient l'Iran de « menace numéro un » suite à son programme nucléaire, la rhétorique hostile de ses dirigeants et le soutien de forces anti-israéliennes partout dans le monde entier.

Israël, tout en déclarant sa non-ingérence dans le conflit en Syrie, reconnaît néanmoins avoir mené des dizaines d'opérations dans le pays voisin afin de riposter aux tirs visant son territoire ou aux tentatives d'acheminer des armes modernes aux combattant du Hezbollah.

