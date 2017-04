Moscou dément une éventuelle rencontre Poutine-Trump en mai

Les médias russes, faisant référence à des sources au sein des autorités des deux pays, ont informé que la première rencontre Poutine-Trump pourrait avoir lieu quelque part en Europe, dès mai prochain.

Selon eux, Donald Trump se rendra en Europe du 25 au 27 mai afin de participer au sommet de l'Otan, à Bruxelles, puis au sommet G7 qui se déroulera à Taormine, en Italie.

Le Président américain ira plus tard dans d'autre pays, et son homologue russe s'y rendrait aussi.

« Aucune information pour le moment », a affirmé le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, en réponse à la question de Sputnik de savoir s'il était possible que cette rencontre ait lieu en mai.

Auparavant, M. Peskov n'a pas exclu que les chefs des deux pays se rencontrent en marge du sommet du G20 prévu pour les 7 et 8 juillet, à Hambourg.

