Liberté de la presse: le QG de Macron refuse d’en parler, Simonian commente leur geste

Margarita Simonian a commenté la réaction de la porte-parole du QG du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron suite à une question portant sur la liberté de la presse posée par un journaliste de RT :

« C'est comme ça, d'une manière inélégante, que la liberté d'expression s'arrête dans un pays qui est à peine moins fier de ses libertés que du camembert et du brie », a lancé Mme Simonian.

Le 23 avril, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a refusé aux journalistes de RT l'accès à son QG de campagne. Quelques jours plus tard, la chaîne RT s'est vu refuser à nouveau l'entrée.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Les équipes de Sputnik, RT et Ruptly refoulées devant le QG de Macron

« Est-ce que vous êtes contre la liberté de la presse ? » a demandé un journaliste de RT à la porte-parole du QG.

Celle-ci a répondu qu'elle était occupée et qu'elle avait beaucoup de travail.

