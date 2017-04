Frappes près de Damas: «un incident qui s’inscrit dans la politique israélienne»

Le ministre du Renseignement israélien Yisrael Katz a déclaré que les récentes frappes israéliennes près de l'aéroport de Damas, qui ont causé un important incendie dans la zone, ne représentaient qu'un « incident » qui s'inscrit complétement dans la politique d'Israël visant à contrer les tentatives de transmettre des armes sophistiquées au mouvement libanais chiite Hezbollah.

« L'incident en Syrie s'inscrit parfaitement dans la politique israélienne […] visant à résister aux tentatives de l'Iran de transmettre des armes sophistiquées au Hezbollah par l'intermédiaire de la Syrie », a indiqué à un média local Yisrael Katz, actuellement en visite aux États-Unis.

Yisrael Katz a également rappelé la récente promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'agir conformément aux informations obtenues par le renseignement israélien concernant le trafic d'armes vers le Hezbollah.

Un important incendie près de l'aéroport de Damas a été provoqué ce jeudi matin par une frappe. Une source militaire syrienne a confirmé qu'une frappe avait été portée par les forces israéliennes.

Alors que Reuters a annoncé qu'Israël avait bombardé un dépôt de munitions appartenant au mouvement libanais chiite, une source militaire syrienne, dans une interview à Sputnik, a déclaré qu'il n'y avait pas de stocks d'armes du mouvement chiite libanais près de l'aéroport de Damas.

Les deux pays restent officiellement en état de guerre depuis des dizaines d'années. Les relations sont d'autant plus tendues que Damas est soutenu dans sa bataille contre les terroristes par le mouvement chiite libanais Hezbollah et l'Iran, deux grands ennemis d'Israël.

Le mouvement Hezbollah lutte contre les groupes terroristes sur le sol syrien depuis pratiquement le début de la crise que traverse ce pays proche-oriental. Les représentants du mouvement ont à plusieurs reprises expliqué que leurs combattants se sont dressés au côté du gouvernement syrien notamment pour protéger la frontière syro-libanaise et pour empêcher les djihadistes de pénétrer au Liban.

