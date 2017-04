Pour 60% des Américains, Trump n’est pas en mesure de régler la crise coréenne

Un sondage effectué entre le 21 et 24 avril par la chaîne américaine CBS a démontré que 61 % des répondants estiment que la menace nord-coréenne doit être résolue sans faire usage de la force. 27 % des personnes interrogées sont persuadés que seuls les moyens militaires permettront de résoudre cette crise. Et seulement 9 % ne voient aucune menace dans les missiles nord-coréens.

En même temps, sur les 1214 personnes qui ont participé au sondage 62 % contre 35 % doutent que le Président américain soit capable de faire face à ce problème.

Le mercredi 26 avril, l'administration de Donald Trump a tenu un briefing à huis-clos pour tous les membres du Congrès lors duquel elle a expliqué sa stratégie en vue d'une résolution du problème nord-coréen. Dans une déclaration commune, le secrétaire à la Défense James Mattis, le secrétaire d'État Rex Tillerson et le directeur du renseignement national Daniel Coats ont déclaré que les États-Unis avaient l'intention d'alourdir les sanctions contre la Corée du Nord afin que Pyongyang abandonne son programme nucléaire.

© AP Photo/ Kiichiro Sato Trump fustige la politique d'«agression» de la Corée du Nord

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran à cause des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».