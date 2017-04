La femme du Président syrien transmet des cadeaux à la Russie

Afin de remercier le gouvernement russe pour l'aide humanitaire destinée aux enfants syriens, la femme du Président de la Syrie Alma el-Assad a offert des foulards islamiques à Anna Kouznetsova, la déléguée aux droits de l'enfant auprès du Président russe. Les cadeaux ont été remis à l'ombudsman russe au cours d'une réunion du Conseil public.

« Aujourd'hui nous sommes revenus de la mission humanitaire en Syrie, et Madame Assad vous avait fait des cadeaux. C'est pour vous, Anna Yurievna, avec toute la gratitude de la Syrie pour la mission humanitaire dont vous vous occupez », a souligné le membre du Conseil public Vyacheslav Maratkanov.

Et d'ajouter que le gouvernement syrien envisageait la possibilité de créer un institut responsable des droits des enfants.

En retour, Anna Kouznetsova a promis d'envoyer des livres écrits par des enfants lors de la prochaine mission humanitaire.

« Parmi eux il y a des lettres à des soldats qui font le service militaire en Syrie, pour être plus précise, à des soldats russes qui se trouvent actuellement en Syrie. En vérité, ces lettres d'enfants vous émeuvent jusqu'aux larmes », a ajouté l'ombudsman russe pour les droits de l'enfant.

