«Ridicules» et «dépourvues de sens»: Zakharova commente les frappes US en Syrie

Quelques semaines après les frappes de l'aviation américaine contre la base aérienne syrienne de Shayrat, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a apprécié les résultats de cet incident dans une interview accordée à Yahoo Global News.

« D'abord, ils ont insisté sur l'envoi d'experts dans l'aéroport pour savoir ce qui s'était passé, puis deux jours plus tard ils ont tout simplement bombardé cet aérodrome. Ainsi, il n'y a pour le moment aucune chance de pouvoir établir ce qui y est arrivé », a indiqué Maria Zakharova.

Et d'ajouter: « Elles (les frappes, ndlr) étaient dépourvues de sens militaire et politique(…). Elles n'ont mené à rien », a déclaré la diplomate.

© AFP 2017 Omar haj kadour Attaque d’Idlib: Lavrov dénonce la réticence des pays occidentaux à envoyer des experts

La Russie a proposé a maintes reprise d'envoyer des experts sur les lieux de la frappe aérienne à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib en Syrie, qui a été suivie par l'intoxication de nombreux habitants avec des substances chimiques. Pourtant, comme le rappelle Maria Zakharova, des pays occidentaux insistaient sur la visite d'experts à l'aéroport (en Syrie) détruit quelques jours après par l'aviation américaine, qui, selon leurs soupçons, aurait été l'endroit où des avions auraient été chargés avec des armes chimiques.

Les États-Unis ont tiré, dans la nuit du 6 au 7 avril, 59 missiles Tomahawk contre la base aérienne syrienne de Shayrat, qui, selon Washington, aurait servi de point de départ pour les avions syriens ayant attaqué des groupes d'opposition à Khan Cheikhoun. Moscou a vivement critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

