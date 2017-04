La Chine construira la plus grande usine de sous-marins nucléaires du monde

Fin 2017, le chantier naval chinois Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company (BSHIC) achèvera la construction de la plus grande usine du monde dans la province de Liaoning, au bord de la mer Jaune. À l'intérieur de cette gigantesque bâtisse couverte, Pékin compte construire des sous-marins nucléaires à une cadence élevée, a annoncé le journal Popular Science.

L'usine occupera un territoire immense où les sous-marins seront bien protégés contre l'espionnage et les observations satellites. L'atelier de montage sera équipé de grues de hissage pour monter des modules de sous-marins et de rails pour déplacer des sections entières sur la chaîne de montage.

L'atelier de fabrication est assez spacieux pour accueillir deux lignes de production en parallèle. La moitié de chacune de ces lignes sera utilisée pour assembler et ajuster des modules de sous-marins. La deuxième moitié servira pour la finition des bâtiments. L'espace suffira pour construire quatre sous-marins en même temps.

Selon le journal, l'usine servira principalement à la production de sous-marins du type 095. D'une longueur de 110 mètres, ce bâtiment pourrait plonger jusqu'à 450 mètres de profondeur.

Les sous-marins seront dotés de 16 dispositifs verticaux pour lancer des missiles ailés HY-4 destinés à attaquer des navires. La portée d'un tel projectile permet de réaliser des frappes précises sur des cibles situées à 500 kilomètres de distance.

Selon des experts, ce modèle de sous-marin est maintenant plus moderne et plus efficace que le projet américain Los Angeles.

