Des coups de feu tirés dans un hôpital de Berlin, le périmètre bouclé par la police

Un inconnu a attaqué des policiers jeudi dans l’après-midi près d’un hôpital situé dans le quartier berlinois de Kreuzberg. L’assaillant a été blessé et hospitalisé sur-le-champ. Ses motivations restent inconnues, a déclaré à Sputnik le porte-parole de la police locale.

« Il y a eu une attaque contre des policiers, un agent de police a fait usage de son arme de service et a blessé l'assaillant à la jambe. Il se trouve actuellement dans un hôpital. Nous ne pouvons rien dire de plus », a-t-il indiqué.

« L'homme a menacé nos collègues avec une arme à feu sur le parking de l'hôpital », a précisé la police berlinoise sur son compte Twitter.

Selon le quotidien berlinois Tagesspiegel, l'homme souffrirait de troubles mentaux et aurait déjà menaçé des policiers.

La police a précisé que l'attaque n'était d'aucune manière liée au terrorisme.

« Actuellement, nous excluons absolument la piste terroriste. Nous n’avons aucune preuve que l'attaque soit liée à un acte terroriste » — a déclaré le représentant de la police de Berlin.

Les forces de l'ordre ont déjà partiellement levé le blocus du périmètre devant l’hôpital.

