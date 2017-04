Merkel: le referendum turc a nui aux relations Bruxelles-Ankara

© AFP 2017 Bulent Kilic La résolution de l’APCE illustre la profondeur de la crise entre la Turquie et l’UE

Le 27 avril Angela Merkel a déclaré au Bundestag (chambre basse du Parlement allemand) que les relations Bruxelles-Ankara se sont vraiment aggravées depuis le referendum en Turquie, soit après l'adoption d'une réforme constitutionnelle controversée renforçant les pouvoirs du Président turc.

« Nous respectons le droit du peuple turc d'adopter une réforme constitutionnelle », a-t-elle indiqué, mais elle est gravement préoccupée par les informations sur les fraudes au moment du vote. « Le gouvernement turc doit en tenir compte », a ajouté la chancelière.

Selon elle, « le fait que la Turquie a définitivement tourné le dos à l'Europe » à l'issue de ce referendum « ce n'était pas bon ».

Auparavant, le Premier ministre turc Binali Yıldırım a souligné que ces derniers temps, les relations entre Ankara et Bruxelles étaient au plus bas, dans le contexte du vote de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), plaçant de nouveau la Turquie en observation.

L'APCE a approuvé par 113 voix la réouverture de la procédure de suivi à l'égard de la Turquie « jusqu'à ce que les profondes préoccupations concernant le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit soient traitées de manière satisfaisante ».

© AP Photo/ Osman Orsal Les relations Turquie-UE au plus bas

Ankara a de son côté indiqué qu'elle pourrait réviser sa position sur l'adhésion à l'UE si Bruxelles continuait à gagner du temps.

Le 16 avril, 55 millions d'électeurs turcs étaient appelés à se prononcer sur une série d'amendements constitutionnels visant à remplacer le régime parlementaire par un régime présidentiel, qui permettrait au Président Recep Tayyip Erdogan d'élargir son pouvoir exécutif, le poste de Premier ministre étant supprimé, et de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2029.

À l'issue du décompte de 99,97 % des bulletins de vote, 51,41 % des Turcs (soit 25 156 860 personnes) se sont prononcés en faveur du renforcement des pouvoirs du Président turc.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »