Un lieutenant de la Bundeswehr suspecté de projeter un attentat

L'armée allemande découvre des soldats sympathisants néo nazis dans ses rangs

Un lieutenant de 28 ans de l'armée allemande, stationné à Ilkrich, dans la banlieue de Strasbourg, où se situe une importante base militaire franco-allemande, a été arrêté par la police qui le soupçonne d'avoir projeté un attentat visant des étrangers, a indiqué jeudi le parquet.

Le suspect est un lieutenant de 28 ans de la Bundeswehr qui se faisait passer pour un réfugié syrien. Il était stationné à Ilkrich, dans la banlieue de Strasbourg, où se situe une importante base militaire franco-allemande.

Bien que les enquêteurs ne présentent pas d'informations précises sur les cibles potentielles de l'attentat, le parquet, ainsi que la presse allemande, évoque la possibilité que le suspect projetait une attaque contre des étrangers.

L'homme a été repéré fin janvier à l'aéroport de Vienne en Autriche, alors qu'il venait récupérer dans les canalisations des toilettes un revolver pour lequel il n'avait pas de permis. En s'intéressant à lui, les enquêteurs ont découvert qu'il avait réussi à dissimuler sa nationalité allemande afin de se faire enregistrer en décembre 2015 dans son pays comme demandeur d'asile syrien, alors qu'il ne parle pas arabe.

Le fait qu'il évolue sous une fausse identité et les éléments découverts sur ses « convictions xénophobes » (des messages vocaux enregistrés, ndlr.), permettent de soupçonner « qu'il a planifié un attentat », a indiqué le parquet de Francfort.

Le Die Welt indique que le soldat a pu chercher à commettre un attentat avec l'arme retrouvée à Vienne, sur laquelle il aurait laissé ses empreintes, afin de mener les enquêteurs sur la piste du réfugié pour lequel il s'était fait passer, autrement dit, pour discréditer les immigrés.

Le nombre de cas de sympathisants néo-nazis en service au sein de la Bundeswehr augmente de jour en jour à tel point que les saluts nazis et d'autres références au IIIe Reich font objet d'une enquête lancée par le service secret militaire allemand.

Selon le ministère allemand de la Défense au Parlement allemand, le service de contre-intelligence militaire allemand (MAD) a lancé une enquête contre 275 soldats présumés extrémistes de droite dans les rangs de la Bundeswehr.

