Turquie: soupçonnés d’être en liaison avec Gülen, quelque 10.000 policiers sont suspendus

Dix jours après la victoire du Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au référendum visant à renforcer ses pouvoirs, le gouvernement turc a arrêté hier plus d'un millier de personnes et a suspendu de leurs fonctions plus de 9 000 policiers. Ils sont considérés par les autorités comme des partisans du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être derrière le coup d'Etat manqué en juillet 2016.

L'état d'urgence prolongé en Turquie pour trois mois

Les arrestations se poursuivent. Dans le cadre de l'opération menée hier, plus de 3 200 personnes sont visées par un mandat d'arrêt. 8 500 policiers sont mobilisés pour interpeller les soutiens présumés de Fethullah Gülen.

Depuis le putsch manqué l'année dernière, plus de 46 000 personnes ont déjà été incarcérées. Il y une semaine le parlement turc a approuvé la prolongation de trois mois de l'état d'urgence en vigueur dans le pays à partir du 16 juillet. L'état d'urgence a déjà été prolongé à deux reprises, en octobre et en janvier.

Ankara accuse Fethullah Gülen, un prédicateur musulman qui réside aux États-Unis depuis 1999, d'avoir orchestré la rébellion avortée qui a fait 290 morts, dont 190 civils et 100 putschistes, et plus de 2 000 blessés. Les autorités turques demandent avec insistance à Washington d'extrader M. Gülen.

