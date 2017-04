Ramush Haradinaj libéré en France, la Russie dénonce le deux poids deux mesures

La France pratique une politique à double tranchant en libérant Ramush Haradinaj, ex-commandant de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), en dépit de l'avis de recherche lancé contre lui par la Serbie, a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre serbe Aleksandar Vucic.

« La Russie partage la préoccupation de la Serbie face à la décision politisée d'un tribunal français qui a annoncé le 27 avril la libération du fameux leader des terroristes du Kosovo Ramush Haradinaj, ignorant ainsi la demande d'extradition envoyée par Belgrade via Interpol […]. Les doubles standards de Paris sont un signe de laxisme face à une politique toujours plus agressive visant à réaliser le projet de la "Grande Albanie", qui risque de rompre l'équilibre fragile et de provoquer la reprise du conflit sanglant dans les Balkans », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Moscou estime que tous les hommes politiques kosovars impliqués dans des crimes de guerre doivent « trouver un châtiment bien mérité indépendamment des postes qu'ils occupent », a noté le ministère.

Le parquet français a levé jeudi le contrôle judiciaire de Ramush Haradinaj, retenu en France depuis début janvier, suite à la décision de la cour d'appel de Colmar de rejeter la demande de son extradition. Belgrade souhaite juger Ramush Haradinaj, Premier ministre du Kosovo en 2004-2005, pour crimes de guerre. Ramush Haradinaj est soupçonné par la justice serbe d'avoir participé en juin 1999 à des exactions contre des civils serbes au Kosovo.

La Serbie a rappelé son ambassadeur en France pour des consultations après la décision de la justice française.

