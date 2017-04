«La réaction US aux frappes aériennes turques est inacceptable»

Alors que les milices kurdes syriennes (YPG) sont en première ligne face à Daech, elle ont à nouveau été visées par des frappes aériennes turques en Syrie et en Irak, mais la Maison-Blanche n'a fait qu'exprimer à Ankara sa préoccupation, suite à cet incident, a indiqué à Sputnik, la porte-parole du PYD et du bataillon féminin kurde (YPJ), Nesrin Ebdullah.

« Nous ne reconnaissons pas et condamnons une telle position qui signifie, selon nous, que l'Amérique accepte pratiquement les actions turques dirigées contre nous. Si une nouvelle attaque est réalisée contre nous et que la réaction des États-Unis est identique, cela signifiera que Washington accepte le comportement d'Ankara. C'est ainsi que nous évaluons la situation », a martelé l'interlocutrice de l'agence.

Et de prévenir que si les forces de la coalition ne formulaient pas une position explicite sur les actions de la Turquie, les PYD pourraient renoncer à sa participation ultérieure à l'opération Colère de l'Euphrate en vue de libérer Raqqa.

« Si la coalition et l'Otan n'expriment pas leur position explicite sur cette question, nous retirerons nos forces de l'opération de Raqqa. Qu'elles reviennent dans leurs territoires et protègent notre peuple », a déclaré Mme Ebdullah.

Et de conclure que si la Turquie, membre de l'Otan, avait réalisé une telle attaque, et que l'Alliance ne l'avait pas condamnée, cela voulait dire que le bloc l'avait avalisée.

