D'après cette source militaire syrienne, la frappe israélienne sur le territoire de la Syrie a été réalisée afin de redonner du courage aux groupes terroristes qui perdent du terrain et sont démoralisés par les offensives de l'armée syrienne.

« Ce matin à l'aube, un des sites de l'armée syrienne se trouvant au sud-est de l'aéroport international de Damas a été attaqué par Israël, qui a tiré plusieurs missiles depuis les territoires palestiniens que l'État hébreu occupe », a annoncé la chaîne.

Selon la source militaire en question, une telle agression ne serait pas en mesure de porter un coup à la détermination de la Syrie à continuer la lutte contre le terrorisme jusqu'à son élimination complète.

Alors que Reuters a annoncé qu'Israël avait bombardé un dépôt de munitions appartenant au mouvement libanais chiite, une source militaire syrienne, dans une interview à Sputnik, a déclaré qu'il n'y avait pas de stocks d'armes du mouvement chiite libanais à proximité de l'aéroport de Damas.

Les deux pays sont officiellement en état de guerre depuis des décennies. Les relations sont d'autant plus tendues que Damas est soutenu dans sa bataille contre les terroristes par le mouvement chiite libanais Hezbollah et l'Iran, deux ennemis d'Israël.

