Moscou a trouvé des incohérences dans le rapport français sur les armes chimiques en Syrie

Le rapport français sur les armes chimiques en Syrie contient des incohérences flagrantes, a déclaré jeudi le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon les autorités françaises qui affirment avoir réalisé leur propre enquête des événements survenus le 4 avril à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib, il s'agit d'une attaque aux armes chimiques dont le gouvernement syrien est le seul responsable.

« Il s’agit d’abord et avant tout des circonstances dans lesquelles la partie française a reçu les échantillons qui ont été prélevés, supposément, directement sur le lieu de l’incident », lit-on dans le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Le 4 avril, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants. Des sources locales proches de l'opposition font état de 80 morts et de 200 blessés et en imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques de groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

Détails à suivre

