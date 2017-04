Poutine pourrait livrer des missiles S-400 à Erdogan

Le Président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pourraient discuter de l'achat par Ankara de missiles sol-air S-400 Triumph lors de leur rencontre à Sotchi programmée pour le 3 mai, a déclaré jeudi le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

« Ils peuvent » s'entretenir sur ce dossier, a indiqué M. Peskov devant les journalistes.

Le ministre turc de la Défense Fikri Isik avait antérieurement déclaré que le Président Erdogan avait l'intention d'examiner la possibilité de signer un contrat portant sur la livraison de missiles S-400 lors de son entretien avec Vladimir Poutine à Sotchi. Selon le ministre, ces systèmes S-400, que la Turquie projette d'acheter à la Russie, ne feront pas partie du système de défense antimissile de l'Otan.

Les médias ont pour la première fois annoncé que la Turquie discutait avec la Russie de l'achat de missiles S-400 en novembre 2016. Le chef du groupe russe de hautes technologies Rostec Sergueï Tchemezov a confirmé en février dernier que la Turquie manifestait de l'intérêt pour les S-400 et que les deux pays menaient des pourparlers à ce sujet.

Le S-400 Triumph (code Otan: SA-21 Growler) est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne: avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles qu'il détecte à une distance de 600 km.

