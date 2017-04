Zakharova remet à sa place une présentatrice américaine

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a « remis à sa place » la présentatrice américaine de Yahoo Global News Katie Couric. Cette dernière avait qualifié la forme de gouvernement en Russie de « régime », ce qui a suscité l'indignation de Mme. Zahlarova.

« Et vous aussi utilisez le même mot, "régime", quand vous parlez de l'administration américaine? », a demandé la porte-parole russe.

Gênée, la journaliste a demandé à Maria Zakharova quelle expression aurait préféré la porte-parole russe elle-même.

« Si le Président a été élu par son peuple, ce n'est pas un régime, c'est une démocratie », a répondu Mme. Zakharova.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Le Kremlin trouve inacceptables les paroles d'un journaliste de Fox News sur Poutine

Plus tôt, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine Fox News, lorsque Donald Trump a répété qu'il respectait Vladimir Poutine, le journaliste Bill O'Reilly avait critiqué le Président russe, le traitant d'« assassin ».

Face à la réaction du journaliste, Trump a répondu qu'il y avait « beaucoup d'assassins », même aux États-Unis.

Le reportage a provoqué une réaction du Kremlin, qui avait réclamé des excuses de la part du journaliste, selon le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »