Crimée: «La non-reconnaissance par l’UE, une politique stupide»

On se sent bien très en Crimée, a déclaré à Sputnik l'ex-vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et ex-secrétaire d'État auprès du ministère allemand de la Défense, Willy Wimmer, en visite dans la péninsule, tout en critiquant la récente déclaration de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

© Sputnik. Andreï Iglov La Crimée appartient à la Russie sur des cartes du monde en Allemagne

Lors de sa récente visite à Moscou, Mme Mogherini a déclaré que l'Union européenne « n'entendait pas reconnaître la Crimée comme partie de la Russie ».

« C'est de la bêtise politique. […] Il faut être réaliste. S'il n'y avait pas eu de putsch à Kiev, si Kiev n'avait pas essayé de priver la minorité russophone de ses droits, les événements n'auraient pas évolué ainsi. […] Quoi qu'il en soit, la Russie n'y est pour rien », a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les Criméens n'avaient fait que d'user de leur droit à l'autodétermination.

La Crimée est redevenue russe suite au référendum du 16 mars 2014 au cours duquel plus de 96% des habitants de la péninsule s'étaient prononcés pour la réunification avec la Russie. Cette consultation populaire a été organisée après le coup d'Etat de février 2014 en Ukraine, quand des politiques solidaires des forces nationalistes, y compris russophobes, sont arrivés au pouvoir à Kiev. L'Occident, qui ne reconnaît pas les résultats du référendum criméen, a adopté des sanctions économiques contre la Russie. Moscou a déclaré à maintes reprises que le référendum s'était tenu conformément aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »