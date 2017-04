Le parti des travailleurs du Kurdistan revendique la mort de 12 soldats turcs

La Force de défense du peuple (HPG), la branche armée du PKK, a revendiqué les attaques des 25 et 26 avril dans la province turque de Bitlis qui avaient fait 12 morts parmi les soldats turcs.

© AFP 2017 Mandel Ngan La Turquie frappe des Kurdes en Syrie et en Irak sans coordination avec la coalition US

Selon un communiqué des HPG, le 25 avril dernier, les militantes de l'unité YJA-Star ont attaqué au lance-roquettes un camp militaire turc dans la localité Şêx Cuma, tuant dix militaires.

Le lendemain, deux autres militaires ont été tués après que les combattants des HPG ont tiré sur des soldats turcs qui coupaient des arbres pour la construction d'un camp près de la localité de Hizan dans la même province.

Après que les affrontements armés entre la Turquie et le PKK ont repris en juillet 2015, le gouvernement turc a annoncé avoir neutralisé plus de 10 000 membres de cette organisation. Selon Ankara, sur cette période, les attaques des combattants kurdes ont coûté la vie à 900 militaires et 300 civils.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »