Un sondage révèle la plus grande inquiétude des partisans de Trump

Un sondage réalisé par la société Public Opinion Strategies révèle que les Américains qui ont voté pour Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre dernier s'inquiètent de son addiction à Twitter : elle représente la source principale de leurs doutes concernant leur choix politique.

19 % des personnes interrogées s'inquiètent des messages publiés par Donald Trump sur Twitter.

Les sondés estiment que publier autant de messages sur le réseau social n'est pas un comportement digne d'un Président.

Dans le même temps, 55 % des personnes interrogées ont quand même exprimé leur accord avec les déclarations de Donald Trump diffusées sur Twitter.

L'enquête a été tenue en ligne du 17 avril au 19 avril auprès de 1 000 électeurs qui avaient voté Donald Trump en novembre dernier. La marge d'erreur est de 3,1 %.

