Une jeune Française attaquée par un requin en Australie

Ce jeudi après-midi, une jeune Française a été attaquée par un requin dans la baie Porpoise, en Australie, indique le journal Otago Daily Times. L'incident a eu lieu alors que la touriste surfait avec des amis.

Après l'attaque, la jeune femme a été transportée hors de l'eau. L'entraîneur local Nick Smart est venu en aide aux touristes : dès qu'il s'est retrouvé sur la plage, il a immédiatement appelé les services de secours.

Comme l'a précisé un résident local, un hélicoptère de sauvetage a ensuite été dépêché sur les lieux. Bien que la blessure soit assez profonde, la touriste a gardé son calme. Nick Smart n'a pas pu identifier le type de prédateur qui l'a attaquée, mais, selon lui, il s'agirait plus d'un requin que d'un lion de mer.

La semaine dernière, une jeune surfeuse a péri après une attaque de requin au large des côtes australiennes, selon le journal Australian. L'incident a eu lieu le 17 avril dernier dans l'après-midi à l'est de la baie de l'Espérance où la jeune fille, âgée de 17 ans, surfait avec son père.

