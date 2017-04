Nucléaire coréen: diplomatie ou coup de force, que choisira Trump?

© AFP 2017 Nicholas Kamm Pour 60% des Américains, Trump n'est pas en mesure de régler la crise coréenne

Le Président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'un conflit majeur avec la Corée du Nord était possible en raison des tensions entourant les programmes nucléaire et balistique du pays, tout en ajoutant qu'il privilégiait une solution diplomatique.

« Il y a des chances pour que nous finissions par avoir un conflit majeur avec la Corée du Nord (…) », a dit Donald Trump dans le cadre d'un entretien accordé samedi 29 avril à Reuters juste avant le centième jour de sa présidence.

L'homme d'affaires devenu président a cependant dit qu'il souhaitait une résolution pacifique de ce dossier, qui a déjà miné les mandats de nombre de ses prédécesseurs.

Pour arriver à cette résolution sans passer par les armes, Donald Trump et son administration préparent toute une série de sanctions économiques sans pour autant éliminer l'option militaire.

« Nous souhaiterions fortement résoudre tout cela de manière diplomatique mais cela va être très difficile », a déclaré Donald Trump.

Les tensions se sont considérablement aggravées ces derniers temps sur la péninsule après une série de tirs de missiles par Pyongyang et les avertissements de Washington, selon lesquels l'option militaire était « sur la table ».

Les États-Unis viennent toutefois de dire qu'il était nécessaire de renforcer les sanctions afin de reprendre le dialogue. Le chef du commandement américain dans le Pacifique, l'amiral Harry Harris, a estimé qu'il fallait ramener Pyongyang « à la raison, pas le mettre à genoux ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »