L’explosion du Capitole dans une vidéo diffusée par Pyongyang

Réagissant à la rhétorique militaire des États-Unis au sujet de son programme nucléaire, Pyongyang a diffusé une vidéo montrant dans une ambiance épique la simulation d'une puissante frappe dirigée contre le Capitole à Washington, écrit The New York Magazine.





© AFP 2017 NICHOLAS KAMM Nucléaire coréen: diplomatie ou coup de force, que choisira Trump?

Dans cette vidéo, on peut voir des parades militaires organisées régulièrement par Pyongyang, des essais de missiles nord-coréens, ainsi que du matériel militaire américain et des monuments historiques des États-Unis dans le viseur de l'armée nord-coréenne, notamment la Maison-Blanche et le porte-avions Carl Vinson.La vidéo se termine par l'explosion spectaculaire du Capitole à Washington, D.C.

Pour rappel, les États-Unis ont promis mercredi de renforcer les sanctions économiques contre la Corée du Nord et ses programmes nucléaire et balistique, après des semaines de menaces réciproques, Washington n'ayant pas exclu la possibilité d'une action militaire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »