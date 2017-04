Trump sur la présidence: «Je ne peux plus conduire moi-même»

Le chef de l'Etat américain Donald Trump a reconnu que la fonction de président était beaucoup plus compliquée qu'il ne le pensait avant d'arriver au pouvoir, annonce l'agence Reuters

« Le travail de président s'est avéré plus compliqué que je ne le pensais », a déclaré le chef de l'Etat américain Donald Trump dans une interview accordée à l'agence.

© REUTERS/ Joshua Roberts Un sondage révèle la plus grande inquiétude des partisans de Trump

« J'aimais ma vie précédente. Il se passait tellement de choses. A présent, j'ai beaucoup plus de travail qu'auparavant. Je pensais que ce serait plus facile », a confié le président américain.

M. Trump a indiqué qu'il était habitué à l'absence de vie privée au cours de sa carrière précédente, mais qu'il avait du mal à s'habituer à la protection 24 heures sur 24 assurée par le Secret Service.

« J'aime conduire. Mais là, je ne peux plus conduire moi-même », a déploré Donald Trump.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »