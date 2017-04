Hackers, à vos claviers: le Pentagone appelle à pirater l’armée US

Le Pentagone lance un défi aux spécialistes de la cybersécurité. Les experts en la matière originaires des pays partenaires des États-Unis sont invités à… pirater les principaux sites de l'armée de l'Air.

Baptisée «Hack the Air force», l'initiative s'inscrit dans une « campagne de cybersécurité financée par le département informatique des forces aériennes et destinée à recruter des talents dans et en dehors du département américain de la Défense », indique le Pentagone.

« Cette approche externe visant à détecter les points faibles de notre défense, basée sur le talent et l'expérience de nos citoyens et ceux de nos pays partenaires, contribuera à renforcer notre cybersécurité », a expliqué le chef de l'armée de l'Air américaine, général David L. Goldfein.

© Photo. Imago Sport and News Les autorités US invitent les hackers à pirater le Pentagone

Selon le chef du département de la sécurité informatique Peter Kim, des hackers « malveillants » cherchent « quotidiennement à pénétrer dans les systèmes du Pentagone.»

« Il serait bien que des hackers bienveillants cherchent à (pirater les systèmes, ndlr) et nous montrent la façon d'améliorer notre cybersécurité ainsi que notre position de défense », a-t-il résumé.

