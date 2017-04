Une majorité d’Américains n’approuve pas la politique russe de Trump

Alors que les cent jours de la présidence de Donald Trump touchent à leur fin, il est temps d'analyser la politique du 45e Président des USA. La chaîne Fox News a organisé un sondage pour révéler l'opinion du peuple américain sur les actions du locataire de la Maison-Blanche.

1 009 Américains ont été interrogés du 23 au 25 avril. La chaîne a posé de nombreuses questions sur la politique du Président américain, à la fois intérieure et extérieure.

© REUTERS/ Carlos Barria Donald Trump en guerre contre les médias américains libéraux

À la question de savoir si le peuple américain soutenait la politique de Donald Trump par rapport à Moscou, 52 % des personnes interrogées se sont prononcés contre son cap politique vis-à-vis de la Russie.

À titre de comparaisons, 47 % des Américains n'approuvent pas la politique de Trump vis-à-vis de la Corée du Nord et 45 % vis-à-vis de la Syrie.

Fox News a également interrogé les Américains sur la principale menace qui pèse sur les États-Unis. La Corée du Nord arrive en tête devant Daech et la Russie, à 38 % contre 25 % et 18 % respectivement.

© AFP 2017 Don Emmert Trump songe à dissoudre la Cour de San Francisco qui a bloqué ses décrets anti-migratoires

Quant à la politique syrienne, près de la moitié des personnes interrogées ne soutiennent pas la frappe américaine en Syrie, à l'inverse de la mégabombe lancée contre les positions de Daech en Afghanistan, soutenue par 61 % des personnes interrogées.

