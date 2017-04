La Turquie accusée par les USA d’avoir mis en danger les militaires américains en Syrie

Les récentes frappes aériennes effectuées par la Turquie sur le territoire de la Syrie et de l'Irak contre les Kurdes ont suscité la préoccupation des États-Unis, car les militaires américains se trouvant près du lieu de l'attaque ont été mis en danger, a déclaré Mark Toner, le porte-parole du Département d'État américain.

« Nous avons clairement fait comprendre aux fonctionnaires turcs de très haut niveau que les manœuvres menées nous préoccupent profondément. Non seulement ils n'ont pas coordonné leurs actions avec la coalition mais ils ont menacé les soldats américains qui se trouvent dans cette région », a-t-il souligné.

© REUTERS/ Ahmed Jadallah USA: la Turquie frappe des cibles kurdes en Syrie et en Irak sans coordonner son attaque

Et d'ajouter qu'unecoordination totale avec les États-Unis et la coalition anti-Daech est nécessaire.

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a fait savoir dans une interview accordée à Reuters qu'il avait informé tous ses partenaires, y compris la Russie, les États-Unis et le Kurdistan irakien avant le lancement de l'opération aérienne.

Il a ajouté que la Turquie poursuivrait ses activités militaires au nord de l'Irak et en Syrie jusqu'à ce que tous les « terroristes » soient éliminés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »