États-Unis: l'ambassadeur russe sous «contrôle total»

L'atmosphère d'isolement créée autour de l'ambassadeur russe aux États-Unis Sergueï Kisliak l'empêche de remplir sa mission diplomatique, a déclaré la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Valentina Matvienko.

« Regardez ce qui se passe autour de l'ambassadeur russe aux États-Unis. Il est tout simplement isolé, empêché de remplir sa mission diplomatique, on crée de la tension, on contrôle ses moindres pas, ses moindres faits et gestes », a déclaré la responsable dans une interview accordée à l'agence Sputnik.

La veille du Nouvel an, les États-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre la Russie et expulsé des diplomates russes.

Mme Matvienko a souligné que l'ambassadeur russe « s'était vu octroyer une image ʺtoxiqueʺ au sein la société américaine » alors que la mission d'un diplomate consistait notamment à entamer des contacts avec les structures sociales et les organisations non-commerciales des pays où il travaille.

Refusant la logique « œil pour œil, dent pour dent », le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les diplomates étrangers ne seraient pas mis à l'écart en Russie et qu'ils pouvaient compter sur la coopération tant des représentants officiels que de l'opinion publique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »