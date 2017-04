Pas encore Président, Macron menace la Pologne de sanctions

Emmanuel Macron est favorable à des sanctions européennes contre Varsovie, a-t-il affirmé dans une interview au quotidien régional La Voix du Nord, dans le contexte de la délocalisation d'une usine Whirlpool d'Amiens (nord) à Lodz, qui doit conduire à la mise au chômage de quelque 290 ouvriers français.

« Dans les trois mois qui suivront mon élection, il y aura une décision prise sur la Pologne. Je mets ma responsabilité sur la table sur ce sujet (…). On ne peut pas avoir un pays qui joue des écarts fiscaux sociaux au sein de l'Union européenne et qui est en infraction de tous les principes de l'Union », a dit Emmanuel Macron à La Voix du Nord. Et d'ajouter: « Je veux que sur le non-respect des droits et des valeurs de l'Union européenne, des sanctions soient prises ».

Outre la Pologne, Macron vise également à poursuivre une politique plus sévère à l'encontre d'autres pays, qui, selon lui, violent les principes de l'UE, notamment la Hongrie.

« On ne peut pas avoir une Europe qui débatte de la décimale sur chacun des sujets budgétaires de chaque pays et qui, lorsque vous avez un pays membre de l'Union européenne qui se comporte comme la Pologne, ou la Hongrie, sur des sujets liés à l'université et au savoir, aux réfugiés, aux valeurs fondamentales, décide de ne rien faire. »

Varsovie a qualifié de « malvenue » la déclaration d'Emmanuel Macron en faveur de « sanctions » européennes contre la Pologne.

« Nous ne sommes pas d'accord pour que la Pologne soit utilisée ainsi dans la campagne électorale en France », a déclaré Rafal Bochenek, porte-parole du gouvernement polonais dans la nuit de jeudi à vendredi à l'agence nationale PAP.

« Ce genre de propos montre que des tendances protectionnistes sont toujours présentes au sein de l'UE, tendances qui affectent négativement le développement du marché libre et vont clairement à l'encontre des valeurs qui doivent être à la base de la construction de l'UE », a poursuivi Rafal Bochenek, cité par l'AFP.

