Le Brésil paralysé par une grève générale

La grève générale contre les réformes sociales du président Michel Temer a été déclenchée au Brésil. Afin de réprimer les manifestants, un gaz lacrymogène a été utilisé par la police à la station de bus de Novo Ria.

Les transports en commun à Salvador ne sont plus disponibles. Les trains et les bus d'autres grandes villes, telles que Rio de Janeiro, San Paolo suivront l'exemple dans la journée.

SÃO PAULO | Violência policial tenta reprimir manifestações no Capão Redondo, periferia de SP #BrasilEmGreve https://t.co/bbbwUtYkNc pic.twitter.com/9roCW9h9f0 — Brasil de Fato (@Brasil_de_Fato) 28 avril 2017

​Les syndicats se sont mobilisés pour protester contre les réformes du Président Michel Temer. Notamment, contre la réforme de la loi du travail, la loi sur la sous-traitance et surtout la réforme des retraites visant à réduire les déficits.

In Brasile oggi il giorno dello sciopero generale in tutte le città. #GreveGeral pic.twitter.com/szIHG3nZLf — Ivan Grozny (@IvanGrozny3) 28 avril 2017

#BrasilEmGreve #rj PMRJ aponta arma de fogo em manifestantes no terminal rodoviário. Ao vivo em: https://t.co/109cBZhhQL

Via @CMIRio — CMI_São Paulo (@cmi_saopaulo) 28 avril 2017

​Le mouvement a été soutenu par l'église catholique et plusieurs écoles privées. Ces dernières restent portes closes, les élèves pourront reprendre leurs cours le 2 mai.

