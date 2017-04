Poutine invité à Vienne pour célébrer les noces d'or entre l'autrichien OMV et Gazprom

Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin vendredi 28 avril, Rainer Seele, le PGD de la société énergétique autrichienne OMV, a invité le Président russe à se rendre en Autriche l'année prochaine pour assister aux célébrations qui marqueront le 50e anniversaire de la coopération entre son entreprise et le groupe gazier russe Gazprom.

© REUTERS/ Benoit Tessier Gazprom bat un nouveau record d’exportation de gaz en Europe

Il a souligné que le Président fédéral autrichien Alexander Van der Bellen assistera, lui-aussi, aux célébrations.

« Je serais très heureux si vous trouviez l'occasion de venir à la célébration de ces noces d'or, qui marquera le 50e anniversaire de nos relations, avec le Président fédéral [autrichien, ndlr] », a déclaré M. Seele.

Il a également ajouté qu'Alexander Van der Bellen saluait Vladimir Poutine et attendait avec impatience cette future rencontre.

« Même 50 ans après que ce "mariage" ait été contracté, nos compagnies sont encore tellement amoureuses l'une de l'autre que nous aimerions acheter davantage de gaz à Gazprom », a-t-il plaisanté.

