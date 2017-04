Journaliste du Spiegel: il n’y a aucune preuve de «soutien russe» aux eurosceptiques

Une rumeur constante s'est répandue en Allemagne, selon laquelle la Russie aurait accordé un soutien financier au parti politique eurosceptique Alternative pour l'Allemagne (AfD), a déclaré au cours d'une conférence de presse Melanie Amann, journaliste au Spiegel et auteur du livre « Peur pour l'Allemagne : la vérité sur l'AfD » (Angst für Deutschland : Die Wahrheit über die AfD).

Ainsi, selon cette rumeur, reprise par les journalistes allemands, au cours d'un voyage en Crimée, de « l'argent russe » a été transféré à Marcus Pretzell, député allemand au Parlement européen et époux de la dirigeante de l'AfD, Frauke Petry.

« J'ai entendu diverses histoires au sujet du soutien financier de la Russie […]. Jusqu'à présent, on n'a aucune preuve écrite sur cela. Je fais des recherches sur ce sujet depuis longtemps, mais rien n'a été trouvé. Nos correspondants [du Spiegel, ndlr] à Moscou n'ont pas réussi non plus », a déclaré Mme Amann lors d'une conférence de presse.

Mme Amann a expliqué qu'elle ne croyait pas à cette histoire, puisque Frauke Petry et Marcus Pretzell se sont récemment rendus à Moscou et puisqu'elle connaissait la personne qui a organisé ce voyage. D'après cette personne, les Russes voulaient rencontrer Mme Petry et pas M. Pretzell. Et de rajouter :

« C'était une rencontre pour faire connaissance, au cours de laquelle les Russes ont été très prudents. »

Si cette réunion s'est déroulée ainsi, poursuit la journaliste, alors pourquoi, six mois avant, ils auraient donné à Marcus Pretzell une valise pleine d'argent ? Toute cette histoire n'est pas cohérente, estime Mme Amann.

Une délégation du parti Alternative pour l'Allemagne conduite par Mme Petry s'est rendue à Moscou en février à l'invitation de Moscou dans le cadre d'un programme de collaboration régionale avec la République fédérale d'Allemagne.

Les élections régionales, qui ont eu lieu dans la Sarre, en mars, ont confirmé la hausse de popularité de l'AfD, qui a recueilli 6,2 % des voix et qui est pour la première fois rentrée au parlement local.

