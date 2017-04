Quels sujets Poutine et Merkel aborderont-ils lors de leur prochaine rencontre?

Les leaders russe et allemand se rencontreront le 2 mai dans la ville russe de Sotchi. Au cours de cette rencontre, ils discuteront des problèmes internationaux, y compris la lutte antiterroriste, la situation au Proche-Orient et de l'application des accords de Minsk.

En outre, M. Poutine et Mme Merkel parleront de l'état actuel des relations bilatérales et de ses perspectives, y compris la collaboration dans le domaine énergétique, économique, commercial et socioculturel.

© REUTERS/ Joshua Roberts Mode d’emploi: Trump va demander à Merkel comment traiter avec Poutine

Auparavant, le porte-parole du gouvernement d'Angela Merkel Steffen Seibert avait fait remarquer que la visite d'une journée de Merkel à Sotchi servira de préparation à la rencontre du G20.

La dernière fois que le chancelier allemand a rendu visite en Russie était à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel en mars, le Président russe a déclaré qu'il attendait Mme Merkel et demandait de lui transmettre ses meilleurs vœux.

