Les États-Unis n’excluent pas un dialogue direct avec Pyongyang

D'après le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, les États-Unis n'excluent pas un dialogue direct avec le gouvernement nord-coréen à propos de son programme nucléaire, qui est au cœur des débats ces derniers temps.

« Clairement, ce serait la manière dont nous aimerions résoudre cela. Mais la Corée du Nord doit décider si elle est prête à négocier avec nous sur un agenda approprié, et un agenda approprié aujourd'hui ce n'est tout simplement pas rester où ils sont actuellement pour encore quelques mois ou quelques années et puis reprendre les choses. C'était l'agenda des 20 dernières années », a-t-il affirmé, interrogé à la radio sur d'éventuelles négociations directes avec la Corée du Nord.

© REUTERS/ KCNA Manœuvres d’artillerie de grande envergure en Corée du Nord 9

Et d'ajouter que l'objectif des États-Unis coïncide avec celui de la Chine, à savoir dénucléariser la péninsule coréenne.

L'intensification des essais de missiles par la Corée du Nord a entraîné ces derniers mois une aggravation des tensions avec les États-Unis, dans le contexte du début de la présidence de Donald Trump qui s'est dit déterminé à régler la question nord-coréenne.

Il y a quelque temps, Washington a envoyé vers la péninsule coréenne un groupe naval, dirigé par le porte-avions Carl Vinson.

