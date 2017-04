Antonio Guterres: un malentendu peut provoquer un conflit militaire en Corée

Des erreurs des acteurs internationaux risquent d'entraîner une guerre sur la péninsule de Corée, a déclaré vendredi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres lors d'une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'Onu.

« Je suis inquiet face à un risque d'escalade militaire dans la région, y compris en raison d'une erreur de calcul ou d'un malentendu », a indiqué M. Guterres.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Chine qualifie la situation en péninsule de Corée de «critique»

Les efforts visant à neutraliser les activités déstabilisatrices de Pyongyang peuvent aussi provoquer la course aux armements et une montée de la tension, d'après lui.

Le secrétaire général a proposé de prendre plusieurs mesures pour encourager la détente. Il a notamment appelé la Corée du Nord à éviter de nouveaux essais de missiles et d'armes nucléaires et a exhorté à relancer le dialogue avec Pyongyang au niveau militaire « pour réduire le risque de malentendu ».

Selon M. Guterres, il faut éviter à tout prix des conflits armés en Asie du nord-est, qui représente un cinquième de la population globale et produit un cinquième du PIB mondial.

