Simonian: même Reuters indique que Macron n’a pas d’exemple de fake news de Sputnik et RT

Margarita Simonian, rédactrice en chef de Sputnik et RT, a commenté la publication de Reuters selon laquelle le porte-parole du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron n'a pas pu donner d'exemple de « diffusion des fausses nouvelles » par ces médias russes.

« Même Reuters, à qui il est difficile de reprocher de nous aimer [Sputnik et RT, ndlr], a fait remarquer que l'équipe de Macron ne pouvait pas donner d'exemple de fausses nouvelles diffusées par Sputnik et RT », a déclaré Mme Simonian.

De plus, d'après l'article de Reuters, le porte-parole d'Emmanuel Macron a confirmé que la chaîne de télévision RT et l'agence Sputnik n'avaient pas reçu d'accréditations de la part d'En marche !. Rappelons, que le 23 avril, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a refusé aux journalistes de RT l'accès à son QG de campagne.

Ensuite, l'article indique que le porte-parole de Macron a également caractérisé ces médias de « créatures à deux têtes » qui s'occupent de faire de la propagande d'État et de produire des fake news. Cependant, l'article indique que « le porte-parole n'a pas donné d'exemple précis de diffusion de fausses nouvelles par les médias russes ».

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait antérieurement qualifié le refus du QG du candidat à la présidentielle française Emmanuel Macron d'accréditer Sputnik et RT de «révoltant».

